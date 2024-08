Ghost Detainee lunedì 5 agosto su La7 il film documentario sul rapimento di Abu Omar e sul baratto scellerato tra diritti e sicurezza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

In prima serata su La7, andrà in onda in prima visione tv – Il caso Abu, inchiesta che getta luce su uno dei casi più controversi degli ultimi decenni. Il porta sul piccolo schermo (dopo una presentazione cinematografica lo scorso inverno) la vicenda giudiziaria del dell'imam egiziano Abu, avvenuto a Milano nel 2003. Un'operazione segreta condotta dalla Cia con la collaborazione del SISMI, il servizio segreto militare italiano. Questo caso è diventato emblematico delle pratiche di "extraordinary rendition", ovvero il trasferimento di sospetti terroristi in paesi dove possono essere interrogati con metodi non consentiti dalla legge statunitense. Il caso Abu è infatti il primo al mondo in cui un sequestro di Stato operato dalla CIA finisce al centro di un'indagine della magistratura di un Paese alleato.