Ducati fornirà a VR 46 una moto ufficiale dal 2025 Di Giannantonio e Morbidelli i piloti

(Di venerdì 2 agosto 2024) Silverstone, 2 agosto 2024 –ha perso un team per la prossima stagione, Pramac passata in Yamaha, e avrà unain meno, da quattro a tre, e la terza oltre il team Lenovo sarà affidata alla squadra di Valentino Rossi. Siglato l’accordo per due anni più opzione tra il Team Pertamina VR 46 e Borgo Panigale. Mossa importante verso Vale Rossi visto che la scelta per la terzaera divisa tra VR 46 e Gresini e alla fineha scelto l’Academy. La squadra guiderà dunque una Gp Desmosedicie una 2024, avendo unaal pari di Pecco Bagnaia e Marc Marquez. E in Academy torna pure Franco. Dall’Igna: “Insieme potremo ottenere grandi cose” Il weekend inglese di Silverstone è stato foriero di annunci in casa