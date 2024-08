Da Spalato a Istanbul In crociera alla scoperta delle città bizantine

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) L’Impero Bizantino ha lasciato un’eredità indelebile nella cultura del Mediterraneo. Per gli appassionati di storia e chi cerca un’esperienza di viaggio unica, MSC Crociere propone un itinerario autunnale a bordo di MSC Splendida di 10 giorni e 9 notti,che hanno segnato l’Impero:, Atene, Efeso,e Corfù. Le crociere partiranno da Bari e Trieste, rispettivamente il 29 e 30 ottobre, il 7 e 8 novembre, e il 16 e 17 novembre. La prima tappa è, in Croazia, celebre per il Palazzo di Diocleziano. Costruito nel III secolo d.C., il palazzo divenne un’importante base bizantina per la difesa e la gestione della Dalmazia. Dopo un giorno di navigazione, si arriva al Pireo, il porto di Atene.