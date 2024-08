D18 Roma nord chiusure notturne GRA-Settebagni verso A1

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 2 agosto 2024) Sulla Diramazionedella A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 5 e martedì 6 agosto, con orario 22-6, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con il Grande Raccordo Anulare dila A1 Milano-Napoli. Sarà contestualmente chiusa l’area di servizio Salaria est, situata nel suddetto tratto. In alternativa, uscire all’uscita 8 SS4 Salaria del Gra, immettersi sulla SS4 SalariaRieti fino allo svincolo di, attrail quale entrare sulla D18 Diramazione, in direzione della A1. (Com/Red/ Dire)