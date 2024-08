Caserta sospensione del fermo amministrativo per i contribuenti diligenti

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 2 agosto 2024)delper i, lo comunica con una nota stampa l’avvocato Pasquale Napoletano Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia. “È con grande soddisfazione che annuncio l’approvazione in Consiglio Comunale della mozione riguardante ladelper i. Dopo quasi un anno di intenso lavoro e discussioni, questo importante provvedimento è stato finalmente accolto. Dopo la battaglia della “Rottamazione”, si prosegue sulla strada della difesa del contribuente diligente. La mozione, presentata per la prima volta quasi un anno fa, mira a introdurre una misura che permetta ladelall’atto del pagamento della prima rata da parte dei, quando è stata inoltrata una richiesta di rateizzo o quando è in corso un rateizzo per debiti tributari locali.