BMX Olimpiadi 2024 | clamorosa tripletta francese tra gli uomini vince Daudet Al femminile

(Di venerdì 2 agosto 2024) Grande spettacolo nelle finali della BMX Racing a Parigi: il pubblico transalpino è in gran festa per unaarrivata nella gara olimpica al maschile. Una finalissima stupenda, che ha visto il grande favorito, Joris, trionfare con il tempo di 31.422 davanti ai connazionali Sylvain Andre e Romain Mahieu. Fuori dal podio l’elvetico Cedric Butti, che non prende la medaglia per un decimo, e l’americano Cameron Wood. All’oro è di marca australiana: dominio assoluto di Saya Sakakibara con il crono di 34.231. Argento che va alla neerlandese Manon Veenstra, bronzo alla svizzera Zoe Classens.