Atletica Dariya Derkach firma lo stagionale e vola in finale alle Olimpiadi nel triplo

(Di venerdì 2 agosto 2024)piazza la miglior prestazionequando più conta e raggiunge finalmente l’obiettivo dellaolimpica, sfumata nelle due precedenti partecipazioni a cinque cerchi. L’azzurra ha superato in scioltezza le qualificazioni odierne del saltoai Giochi di Parigi 2024, presentandosi all’ultimo atto con la sesta misura d’ingresso. L’italo-ucraina classe 1993, dopo un ottimo primo salto da 14.19 metri (vento nullo), è salita ulteriormente di colpi al secondo tentativo con un convincente 14.35 (+0.3 m/s), misura che rappresentava il minimo richiesto per il passaggio automatico del turno.ha potuto evitare dunque la terza serie, risparmiando energie preziose in vista delladi domani sera. L’argento europeo indoor 2023 è stata preceduta in classifica solamente da cinque atlete, con la cubana Leyanis Perez Hernandez al comando con 14.