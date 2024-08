Antonio va a fare la doccia poi la tragedia | trovato morto dal padre

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 2 agosto 2024) Malore sotto la. Unainveste un’intera famiglia., operaio agricolo di 48 anni, stava facendo laquando si è sentito male, è caduto a terra e non si è più rialzato. A trovarlo ilMichele, allarmato da un forte tonfo percepito dal bagno. (Continua) Leggi anche: La piccola muore poco dopo aver fatto unaper un fatale errore che tutti possono commettere Leggi anche: Donna muore sotto la: rimane folgorata e perde la vita Malore sotto la, muore a 48 anniMinute Vettoretti, operaio agricolo di 48 anni, ha accusato un malore mentre stava facendo la, è caduto e non si è più rialzato. IlMichele ha sentito un tonfo provenire dal bagno e si è precipitato per vedere cosa fosse successo, mai si sarebbe aspettato di trovare il figlio 48enne privo di sensi.