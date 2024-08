A che ora Lenzi-Tiafack oggi in tv Olimpiadi 2024 boxe | programma preciso chi è l’avversario

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) Arrival’unica e ultima possibilità di portare l’Italia in zona medaglie nella. Ce l’ha forse uno dei più inattesi, Diego, nei supermassimi. Sarà opposto al tedesco Nelvie Raman, 25 anni, nato proprio agli albori del 1999 (il 3 gennaio). Bisogna però fare molta attenzione a questo pugile, incomprensibilmente fuori dalle teste di serie nonostante sia considerato tra i migliori della categoria allo stato attuale delle cose. Percomunque un’occasione davvero importante, da affrontare senza alcun tipo di paura contro l’uomo che, partito dal Camerun, ha inseguito il sogno pugilistico in Germania, in una terra, che è Colonia, che dise ne intende eccome. I tornei olimpici disi svolgono in un arco di tempo che si protrae fino a sabato 10 agosto.