Turismo installate nuova segnaletica e piantine nel centro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) "Un piccolo intervento ma che pensiamo utile ai turisti e non solo". Così l’assessore Andrea Giombi nell’annunciare le novità sullacittadina. Sono state introdotte instorico nelle ultime ore lacartellonistica marrone, per i turisti e delle nuove cartine molto ampie della città on la descrizione di musei, monumenti, parchi e luoghi di interesse. Tanti, attraverso i social network, apprezzano e ringraziano ma c’è anche chi ironizza: "Ci sono anche i cartelli che indicano dove passare per schivare le buche?".