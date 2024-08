Tragico incidente in moto | addio a Jessica Lanzi volontaria dei pompieri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Reggio Emilia, 1 agosto 2024 – Una vita spezzata in un attimo, in un fazzoletto di strada che si cosparge di sangue, lacrime e dolore. La 28enne– originaria di Carpineti ma residente a Luzzara, molto conosciuta comedi protezione civile (era la coordinatrice del gruppo carpinetano) e vigili del fuoco, nel distaccamento luzzarese – è morta in unieri mattina lungo la Sp98, sulla Fondovalle che costeggia il Tresinaro, mentre andava in direzione Viano, all’altezza di Case Benale, poco prima della Gargola. La dinamica L’è avvenuto intorno alle 7,40 di ieri. La giovane era in sella alla suaMv Agusta rosso fiammante e viaggiava da Carpineti in direzione Viano quando – stando alle prime ricostruzioni – ha sorpassato un furgone. Dalla corsia opposta però stava sopraggiungendo un altro autocarro.