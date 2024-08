Toti si dimette e si parla di ‘responsabilità’ | un accostamento a dir poco bizzarro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) di Paolo Nel romanzo d’avventura Il giro del mondo in ottanta giorni si narrano le vicende dell’inglese Phileas Fogg, il quale scommette con i membri del proprio club di poter viaggiare intorno al mondo in 80 giorni. Jules Verne non avrebbe mai immaginato che ci sarebbe voluto lo stesso tempo per compiere un’impresa assai più ardua, cioè farre un presidente di regione agli arresti domiciliari. Sebbene il personaggio principale, in tale contesto, avrebbe avuto facile vittoria se avesse potuto scommettere di rimanere nello stesso posto per 80 giorni, è anche vero che gli altri membri del club avrebbero scommesso a grandi linee la stessa cosa. Oggi comincia il trip delle dichiarazioni e come sempre la parola “responsabilità” usata in politica è edulcorata a dei livelli che, se fosse un ingrediente, persino i lobbisti più impenitenti sarebbero contro.