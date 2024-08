Terminate le riprese dell’horror 28 Anni Dopo

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di giovedì 1 agosto 2024) L’ultimo ciak di 28(28 Years Later) è stato ufficialmente battuto. Ora parte la lunga post-produzione per il film di Danny Boyle. A distanza di due mesi dall’avvio delle, il celebre regista ha chiuso il lavoro sul set del nuovo capitolo della sua saga horror (via Film Updates). Secondo le ultime informazioni note, lesi sono tenute in diverse zone del Regno Unito, tra cui Londra, Cheddar Gorge, Somerset, Newcastle-upon-Tyne, Tyne & Wear, Northumberland, Kielder Forest, Hexham e Priddy. Danny Boyle, come noto, è stato il regista del primo film, mentre Alex Garland (in sala con Civil War) si occuperà della sceneggiatura dell’intera trilogia. Nia DaCosta, notizia già anticipato nel recente passato, è stata scelta come regista del secondo capitolo della trilogia. Boyle, Garland, Andrew Macdonald e Peter Rice produrranno insieme a Bernie Bellew.