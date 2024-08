Temptation Island 11 Christian e Ludovica sono tornati insieme? Parla lui e chiarisce come stanno davvero le cose

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 1 agosto 2024)Lanfranchi eRonzitti? Nei giorni scorsi la coppia, che si era lasciata in seguito al falò di confronto anticipato richiesto nel corso della seconda puntata di, è stata avvistatanello stesso locale, generando diverse polemiche. In molti sul web avevano iniziato are di coppia fake o di storiella preparata a tavolino per entrare nel programma e ottenere visibilità e popolarità.avevano deciso di intraprendere strade diverse dopo il loro percorso nel docu -reality raccontato da Filippo Bisciglia. Nel video in cui è stato mostrato cosa è accaduto un mese dopo la fine del reality di Canale 5, i due avevano raccontato che le possibilità di un riavvicinamento erano praticamente nulle. La Ronzitti aveva già fatto le valigie e lasciato casa.