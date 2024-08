Sicilia senza acqua Scoppia una tubatura nel palermitano

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 1 agosto 2024) AGI - Nuova tegola sullaassetata da mesi di siccità: nella notte èta una grossaidrica nel territorio di Cerda, in provincia di Palermo, provocando un'interruzione nell'erogazione dell'nei paesi della fascia costiera orientale dell'hinterlande in una parte dello stesso capoluogo. Le conseguenze si potrebbero estendere a numerosi quartieri di Palermo. Lo comunica l'Amap, l'azienda Acquedotto, che gestisce la distribuzione a Palermo e in 47 Comuni della provincia.