Rosa Perrotta scatena una tempesta | Vacanze con i bimbi e nonni come baby sitter?

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 1 agosto 2024)una: "con i?" È vero, chi lo avrebbe mai detto che un semplice video potesse aprire un dibattito così acceso sui ruoli familiari? Scopri cosa hato il web e le riflessioni che ne sono seguite. Il coinvolgimento deinella vita dei nipoti è un tema caldo e spesso discussione tra le mura domestiche o,di recente, sui social. Eccoci qui a parlare di un video che sta facendo il giro del web, forte di 20mila like, che rimescola il già complesso mondo dell'educazione familiare. Molti considerano ifigure irrinunciabili per il sostegno e l'educazione dei bambini, ma c'è chi pensa che possa essere "troppo facile" delegare loro il compito di crescere i figli.non mancare, poi, di citare la reazione di una nota tronista che è saltata in prima linea per difendere le sue scelte familiari.