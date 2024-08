Programma Olimpiadi oggi giovedì 1 agosto | orari e italiani in gara

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ildelledisarà, come sempre, ricco di gare, emozioni e medaglie. Inizia l’atletica con ben 8impegnati nelle 20km: Fortunato, Stano e Orsoni per quella maschile e Giorgi, Palmisano e Trapletti per quella femminile. Esordio anche per il golf con Manassero e Migliozzi, mentre continuano judo, con Pirelli e Bellandi, e la scherma con la squadra femminile di fioretto contro l’Egitto. Nella boxe occhi puntati su Angela Carini nel match che la vedrà opposta all’atleta transessuale Khelif. Tornano in campo anche l’Italvolley di Velasco contro i Paesi Bassi e il Settebello contro il Montenegro. Nel nuoto Panziera negli 200m dorso, Deplano e Zazzeri nei 50m stile libero, Razzetti nei 200m individuali misti e la squadra italiana per la staffetta 4x200m misti.