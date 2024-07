Parigi 2024 Imane Khelif e il sogno d’oro | attacchi e bugie contro la pugile algerina

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 1 agosto 2024) (Adnkronos) –affronta Angela Carini alle Olimpiadi dinel match del primo turno del torneo di boxe femminile della categoria 66 kg. Nell’avvicinamento alla sfida del primo agosto, l’atleta, 25 anni, è finita sotto i riflettori: l’esclusione dagli ultimi Mondiali per un livello elevato di testosterone ha acceso il dibattito., secondo il Cio, ha tutti i requisiti per partecipare alla competizione femminile ai Giochi. Non è una trans, come è stata erroneamente definita., sulla base delle informazioni disponibili, è una persona intersex. La definizione – come ricorda l’Istituto superiore di sanità – “include tutte le variazioni innate (ovvero presenti fin dalla nascita) nelle caratteristiche del sesso”.