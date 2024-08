Parigi 2024 dt pugilato | Ritiro non premeditato Carini poteva vincere

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 agosto 2024) “Avrei preferito non salire sul ring, per niente. Almenoessere una protesta. Così invece mi lascia sconcertato“. Questo il commento a caldo di Emanuele Renzini, dt del, in merito aldi Angelanel match delle Olimpiadi dicontro l’algerina Imane Khelif, atleta intersex. ” Probabilmente Angela ha sentito dolore al naso perché aveva un’infiammazione in questi giorni, tanto che stava prendendo degli antibiotici per un mal di denti. Mi dispiace molto che non se la sia sentita di andare avanti – ha proseguito – E’ un peccato. Avessimo valutato prima questa possibilità non saremmo saliti sul ring, non creando quest’aspettativa e questo movimento di gente che si è spostata per venire a vedere questo match“. “E’ andata così, posso solo dire che mi dispiace. Avevo immaginato un’altra fine per questa situazione addirittura stanotte ho sognato di