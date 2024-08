Parigi 2024 cosa è successo a Massimo Stano nella 20 km di marcia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 agosto 2024)non riescedifesa del titolo olimpico conquistato tre anni fa ai Giochi di Tokyo, quando la 20 km difu protagonista sulle strade di Sapporo. Iltore azzurro non ci va troppo lontano, chiudendo la sua prova odierna in quarta posizione, a un solo secondo dalla medaglia di bronzo. Un risultato che di certo non fa felice il nostra portacolori, ma condizionato da una condizione fisica ben lontana dal 100% dopo il brutto infortunio al piede patito ad aprile, che lo ha costretto a un mese di stop e a una preparazione molto ridotta in vista dell’appuntamento a cinque cerchi. Eppuresembrava se non il più in forma, certamente tra i più propositivi durante i primi 16/17 km di corsa. Poi il calo, che combacia con un paio di lievi distorsioni alla caviglia che si è procurato appoggiando male il piede sull’asfaltono. “Ho perso la stabilità.