Papà Turetta Nessun consiglio per lui

(Di giovedì 1 agosto 2024) Sarebbe un’ottima partenza domandarsi cosa succederebbe se le parole che diciamo nel privato diventassero pubbliche. Cambierebbero sia il loro significato che il giudizio del prossimo su di noi. Le parole, come i pesci, possono vivere solo nel loro ambiente, l’acqua.Questa domanda, se posta con onestà, ci avrebbe indotto a concentrare l’attenzione sulla gravissima e disumana azione, alla base della diffusione del colloquio avvenuto in carcere tra Filippoe i suoi genitori.Invece si è preferito discutere proprio delle parole usate dal padre, che fanno notizia, e sebbene non siano troppo dissimili da quelle che avrebbe pronunciato ciascuno di noi, sulla famiglia si è addensato il disprezzo, esplicito o tacito di chi, a torto o ragione, la ritiene responsabile delle azioni del figlio.