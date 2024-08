Overshoot day | chi dice che non abbiamo un problema mente sapendo di mentire

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Quest’anno il 1° agosto è il giorno che segnala che in 7 mesi il modello economico ispirato dall’occidente, ma ormai copiato da tutto il mondo, ha consumato le risorse che il Pianeta impiega un intero anno per consentirne i prelievi. Da quando stupidaquesto modello ha identificato il progresso nella applicazione del “modello lineare” (preleva, consuma, butta) la forbice tra prelievi di risorse naturali e tempi necessari per rigenerare i beni prelevati si è sempre più allargata. E ovvia, come i numeri che vanno sempre decifrati ci insegnano, questa data rappresenta una media per l’intera Terra. Infatti, se andiamo a “disaggregare” questi dati, vediamo che per esempio mentre in Qatar si è entrati in regime di “debito ambientale” già dall’11 febbraio, in Italia la stessa linea è stata attraversata il 19 maggio scorso.