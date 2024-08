Ornella Vanoni le 90 primavere la musica il nuovo album – Ascolta

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di giovedì 1 agosto 2024) (Adnkronos) – Una leggenda dellaitaliana che ha sempre affrontato la vita con la sua ironia travolgente: la straordinariaalla soglia dei 90 anni, li compirà il 22 settembre, ci stupisce ancora. Ebbene, proprio per celebrare lo storico traguardo, si appresta a tornare in studio ancora una volta, per unprogetto discografico che uscirà in autunno. Ma lo sai chi è veramente, scopriamolo assieme. L'articolo, le 90, la, ilproviene da Daily Show Magazine.