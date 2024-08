Omaggio a Fitzgerald e Jobim all’Eden

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il quintetto di Elena Goti al festival Smart nel segno del jazz. Nuovo appuntamento presso l’Arena Eden di Arezzo con il concerto American and Brazilian Songbook ripercorrendo le tappe imprescindibili della musica jazz. Il jazz torna protagonista di Arezzo Smart Festival con il concerto presentato dal quintetto formato da Elena Goti voce, Alberto Mommi sassofoni, Gianni Cinelli al pianoforte, Maurizio Bozzi al contrabbasso e Andrea Croci alla batteria. L’appuntamento è fissato per stasera all’Arena Eden con inizio alle ore 21:15. L’evento è realizzato in collaborazione con l’Associazione Jazz On The Corner. "American and Brazilian Songbook" ripercorre alcune delle tappe imprescindibili della musica jazz. Dalle canzoni rese famose da Ellaal repertorio bossa nova di Carlos, fino al più moderno latin jazz. Una serata dedicata alla voce, ma non solo.