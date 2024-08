Olimpiadi Angela Carini si ritira | mi fa malissimo è polemica per la vittoria dell’atleta trans

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il tanto atteso match frae Imane Khelif (atleta) dura giusto qualche secondo. Il tempo di salire sul ring, qualche attimo per studiarsi a vicenda, poi i primi scambi. L’azzurra soffre un allungo un po’ più corto dell’avversariagender che sfrutta l’apertura nella sua guardia per piazzare un destro di una violenza inaudita.chiede lo stop al match, temporaneo, per un problema al caschetto. Poi torna a boxare, la differenza nei colpi (biologica, fra uomo e donna, circa il 160% di forza in più al maschile) è netta. Altro stop pochi secondi dopo, quello definitivo.torna al proprio angolo e sembra dire “mi ha fatto“. La stessa cosa che disse Brianna Cruz, pugile messicana che, dopo aver affrontato Khelif, ha dichiarato di aver messo a rischio la propria incolumità a causa della violenza dei colpi ricevuti.