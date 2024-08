Nuoto | le dichiarazioni di Morini D’Innocenzo Biagiotti e Ramatelli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) Un nono posto che dispiace, ma che può diventare un punto di partenza verso il prossimo quadriennio di lavoro. La 4×200 femminile di, alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha tirato le somme di quanto successo in acqua. Ecco ledi Sofia, Giulia, Matilde, Giulia. Sofia: “Ci dispiace per il 9° posto. Al netto di questo, non si può non dire che le nostre prestazioni non siano state fra le migliori che abbiamo mai nuotate. Speravamo di accedere alla finale, ma così non è stato. Dobbiamo anche dire che siamo delle novizie di questo ambiente: siamo felici, ci portiamo a casa una bella esperienza per il futuro”. Giulia: “La mattina ci vuole un attimo di più per “scaldare i motori”, ma si vede che abbiamo lavorato bene per cercare di arrivare preparate a questo momento.