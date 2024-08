Malore in piscina a San Donato il 30enne non ce l’ha fatta | morto dopo una settimana in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 agosto 2024) SanMilanese, 1 agosto 2024 – Non ceil giovane di 30 anni che lo scorso 24 luglio è stato soccorso, allacomunale di via Parri,aver presumibilmente accusato unin acqua ed essere stato estratto esanime dalla vasca degli scivoli. Il ragazzo è deceduto nella mattinata di ieri, mercoledì 31 luglio, al Policlinico San, dov’era stato ricoverato in codice rosso e dove gli sforzi dei medici non sono purtroppo valsi a salvargli la vita. Ricoverato in terapia intensiva, ilnon ha mai ripreso conoscenza. A praticargli le prime manovre di rianimazione, anche con l’ausilio di un defibrillatore semi-automatico, è stato il personale della; i tentativi di rianimazione sono poi continuati a cura dei soccorritori di Areu, arrivati sul posto con un’ambulanza e l’elisoccorso.