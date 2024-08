LIVE – Tiro con l’arco | primo e secondo turno Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ilindele delmaschile e femminile diconalle Olimpiadi di. Ben quattro italiani saranno impegnati nella giornata odierna di mercoledì 31 luglio, andando a caccia del passaggio dele di avvicinarsi alla zona medaglia. Nel femminile, l’unica italiana al via è Chiara Rebagliati, mentre nel maschile sono presenti Mauro Nespoli, Alessandro Paoli e Federico Musolesi. L’appuntamento è dalle ore 13:30, con Sportface che garantirà unatestuale con aggiornamenti in tempo reale per non farvi perdere davvero nulla.