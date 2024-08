LIVE Tiro con l’arco Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Satsuki Noda in semifinale Musolesi dopo le 19 00

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.55 Pioggia forte che arriva adesso sunonostante sia presente anche il sola. Intanto Klein è avanti 3-1. 16.50 Si torna ai primi turni del maschile: si affrontano il colombiano Arcila e il lussemburghese Klein. 16.46 Vince per 6-2 la giapponeseche rimonta la francese Lopezun primo set problematico: la nipponica è in. 16.36 Sedicesimi di finale al femminile tra la francese Caroline Lopez e la giapponese. 16.33 Il turco Tumer è agli ottavi di finale superando l’olandese Wijler per 6-2. 16.30 Il turco Tumer è in vantaggio per 4-2 sull’olandese Wijlertre set. Primi due parziali in parità, poi il turco ha prevalso per 28-24. 16.24 Ora si affrontano l’olandese Wijler e il turco Tumer per i sedicesimi di finale. 16.