LIVE Canoa slalom Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Giovanni De Gennaro si gioca l’accesso in finale!

(Di giovedì 1 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:02 Grande prestazione per Noah Hegge, attenzione perchè il tedesco, nonostante il tocco di palina alla porta 16, chiude la gara in prima posizione con 91.24, sarà pericolosissimo in. 15:59 Xin Quan rischia di pagare caro il tocco di palina alla porta 7, il cinese al momento è il primo degli esclusi con 95.95. 15:56 Pau Echaniz chiude al terzo posto e Felix Oschmautz è il primo a qualificarsi alla. 15:53 Tanti big si stanno chiamando fuori. Mateusz Polaczyk, quarto alledi Londra 2012, incappa in 6 secondi di penalità ed è terzo con 98.49, dovrà aspettare per capire quale sarà il suo destino. 15:50 CLAMOROSO! 50 secondi di penalità alla porta 8 per Peter Kauzer, uno dei favoriti rischia di dire addio ai sogni di gloria, ci sarà un ricorso.