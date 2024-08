L’Iran verso l’attacco a Israele | Sarà una guerra di attrito Chiuso lo spazio aereo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 1 agosto 2024)ha annunciato di averil propriofino alle 5 ora italiana, secondo fonti citate da media israeliani. Secondo gli analisti militari Teheran avrebbe anche informato Qatar e Arabia Saudita della sua intenzione di effettuare un attacco contro. E ha chiesto a Doha e Riad di non consentire l’utilizzo del loroallo Stato ebraico o agli Stati Uniti. L’ordine di colpireè arrivato direttamente da Alì Khamenei, per lavare l’onta dell’uccisione di Haniyeh. Gli obiettivi, scrive il New York Yimes, sarebbero Haifa e Tel Aviv.