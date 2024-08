Liberi Tutti 2024 a Sesto Fiorentino live Max Gazzè Benvegnù Modena City

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di giovedì 1 agosto 2024) La line up di, l’edizionedel festival diMax, PaoloRamblers e tanti altri È Maxl’ospite del concerto della Liberazione di(Firenze), domenica primo settembre (ore 21,30) in piazza Vittorio Veneto, ingresso libero. Cantante, bassista, compositore e cantastorie dall’irrefrenabile immaginazione, Max Gazzé approderà acon il nuovo progetto Musicae Loci. Con lui sul palco l’Orchestra Popolare del Saltarello, per un concerto che intreccerà le note dicon ritmi e atmosfere delle orchestre popolari e delle tradizioni, in una commistione reciproca di suoni che ridisegna con nuove sfumature i brani del cantautore.