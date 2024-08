La Khelif dopo aver vinto contro la Carini | È la prima vittoria punto all’oro

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 1 agosto 2024) Le prime parole disono ovviamente dedicate al suo popolo: «Ringrazio il popolo algerino».laper ritiro dell’avversaria, l’italiana Angela, nel nel primo match dei pesi welter al torneo delle Olimpiadi di Parigi 2024. Il suo primo pensiero è quindi per il suo popolo, sul match dice poche cose e anche scontate: «È la, spero di ottenere la seconda per essere certa della medaglia: poi,». Ad accennare alle polemiche il suo allenatore, «Tutte queste polemiche le danno la forza per andare avanti».si ritira nel discusso match con l’algerina. L’Italia è un caso politico alle Olimpiadi È sempre più polemica nel pugilato femminile. La napoletanaè rimasta sul ring meno di un minuto,diché si è ritirata.