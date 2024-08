Jennifer Lopez festeggia senza Ben Affleck | ecco che succede

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 1 agosto 2024) Trae Benc’è sempre più distanza. A qualche mese dal loro matrimonio e dall’acquisto della lussuosa villa, pare che nella coppia qualcosa si sia rotto. Le occasioni per vedersi sono sempre di meno e anche in occasione del compleanno della cantante il marito è assente.il compleanno, ma un dettaglio non passa inosservato. Infatti, Benè assente alla festa a tema Bridgerton, che la popstar ha deciso di organizzare per spegnere le prime 55 candeline. La crisi è realmente vera tra i due coniugi? Gli indizi sul web si moltiplicano.Ben, foto Ansa – VelvetGossipLa storia d’amore trae Bensi è riaccesa nel 2021, dopo tanti anni trascorsi l’uno lontano dall’altro e altri rapporti e figli nel frattempo.