Incendio Pulsano morta l’anziana ustionata

Purtroppo non ce l'ha fatta Rita Fasanella,di 82 anni rimasta gravementenel rogo divampato a Lido Silvana,, martedì 30 luglio. La donna era ricoverata in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, in attesa di essere stabilizzata per il trasporto al Perrino di Brindisi nel reparto grandi ustioni. Purtroppo, nonostante la dedizione e professionalità dei medici del nosocomio Tarantino, le condizioni della donna, già precarie al suo arrivo, si sono ulteriormente aggravate fino al decesso.