Il distillato made in Romagna | Il gin ’Vitale’ in onore del territorio

(Di giovedì 1 agosto 2024) Un gin indelromagnolo con un nome, Vitale, che più identitario non si può. L’idea è venuta a tre appassionati di distillati: il trentenne Luca Guerra, il trentunenne Mirco Vecchi, e il 57enne Daniele Alberani, tutti originari di Alfonsine. Il progetto è stato sviluppato oltre un anno fa, e da poche settimane il gin è stato realizzato ed è entrato definitivamente in commercio. Due sono le versioni delle bottiglie realizzate: una blu brillante ed una color ruggine. In entrambe spiccano i mosaici e contestualmente anche i disegni di un altro grande classico romagnolo: le tele di Pascucci. "Io e Daniele Alberani lavoriamo insieme - spiega Luca Guerra, uno dei tre soci -, Alberani è titolare di un salumificio ed io sono il responsabile commerciale dell’azienda. Mirco Vecchi invece è un mio amico ed ha un’allevamento avicolo.