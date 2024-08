Giunti al capolinea? Il divorzio tra Ben Affleck e Jennifer Lopez sembra essere imminente | Lui ha comprato una nuova casa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Giunto al. Potrebbequesto il titolo di un eventuale libro dedicato alla coppia più chiacchierata dei primi vent’anni di secolo. Sì, perché se le voci si rincorrevano e si susseguivano come maratoneti, questinoarrivati all’ultimo giro. Al, appunto. Il matrimonio tra Benè agli ultimi sgoccioli. Lo rivela TMZ, che spiega come un acquisto fatto dalla star di Hollywood potrebbe aver resol’annuncio deldella coppia., infatti, pare che abbiaunaa Los Angeles. Circa 20 milioni la cifra spesa per una villa nella zona Pacific Palisades. Insomma, se fino a poche settimane fa l’attore aveva deciso di rimanere in affitto, forse in attesa di un ritorno nel dolce nido nuziale, ma poi, nulla di fatto.