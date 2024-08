Gioco delle tre campanelle senza sosta Fermate dalla Municipale cinque persone

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 agosto 2024) Che siano tre carte o tre, lanza non cambia. Addirittura in un famoso film di Ettore Scola, un frate particolarmente creativo usava tre santini. Risultato: una truffa a danno di sprovveduti, ludopatici incalliti e turisti mordi e fuggi in quel via vai parossistico del centro storico. Un fenomeno, che nonostante la linea dura promessasindaca Funaro, continua a imperversare. Ieri pomeriggio alcuni agenti della Polizia, operativi nel Quartiere 1, durante il loro servizio di controllo del territorio, hanno fermatocittadini di origine croata, macedone e rumena intenti neltre, uno sul Ponte Vecchio e quattro in piazza del Duomo. Il blitz è avvenuto intorno alle 15, quando la bisca improvvisata, ma pur sempre clandestina e illegale era in piena attività.