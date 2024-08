Francesca Fangio ‘vendica’ la Pilato

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 1 agosto 2024) Dopo il caso Benedetta, al termine di ogni gara di nuoto ci si attende ormai la ‘belvata’ di Elisabetta Caporale, inviata di Rai Sport a Parigi per le Olimpiadi. Questa volta, però, è la giornalista a dover incassare la stoccata della nuotatrice di turno,. I sogni di gloria della sportiva toscana ai Giochi, nei 200 metri rana, si sono fermati in semifinale. Per laè forte la delusione ma è maggiore la gioia di aver preso parte alle Olimpiadi; gioia che non le toglie una sempre ‘agguerrita’ Caporale. Non è neanche troppo la tua serata oggi accoglie così la nuotatrice che un po’ come la– col sorriso stampato in faccia – risponde: “No, non direi tanto così“.