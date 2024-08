Fortitudo | ecco il calendario partite 2024 25

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Bologna, 1 agosto- Si comincia a Milano con l’Urania, si chiude a Livorno il 26 aprile. Ufficializzata ieri la prima giornata di serie A2, con la Effe impegnata a Milano in casa dell’Urania di Alessandro Gentile, oggi la Lega Pallacanestro Italiana ha diramato il resto deldi serie A2. Il campionato, che da quest’anno prevede la formula del girone unico da 20 squadre, conasimmetrico, prenderà il via come detto il 29 settembre, per chiudere il girone di andata nella prima giornata del 2025, il 5 gennaio (con Udine) e chiudere la stagione regolare, con l’ultima di ritorno il 27 aprile. Dopo la sfida del PalaLido con Milano, lafarà il suo esordio casalingo mercoledì 2 ottobre, nel primo degli 8 turni infrasettimanali del campionato, affrontando al PalaDozza Orzinuovi.