Forrest Gump | l' edizione Steelbook 4K UHD + 2 Blu-ray del 30simo anniversario è in sconto su Amazon

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 1 agosto 2024) Suè possibile trovare, attualmente in, l'4K UHD + 2 Blu-ray uscita in occasione del 30esimodel film grazie a un'offerta a tempo. Uscito nel 1994 e diretto da Robert Zemeckis,è uno di quei film che ha innegabilmente avuto un forte impatto su pubblico e critica, anche oltre il suo tempo. Stiamo parlando di una pellicola che ha toccato profondamente gli spettatori con la sua combinazione di umorismo, dramma e una narrazione unica che segue il protagonista attraverso momenti cruciali della storia americana. L'interpretazione di Tom Hanks, vincitore qui di un premio Oscar, ha resoun personaggio amato e indimenticato. Le frasi celebri, come "La vita è come una scatola di cioccolatini", sono entrate nel linguaggio comune, mentre la