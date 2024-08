Elianto prende il largo Inclusività ed emozioni | In mare senza barriere Così è vera integrazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 agosto 2024) di Maria Cristina Capaccioli E’ salpato ieri dal porto di Pisa il catamarano inclusivo "", un’imbarcazione completamente accessibile. Marco, Sonia, Antonio, Emiliano e altre persone con disabilità assieme a Soriano Ceccanti e ai loro accompagnatori hanno eccezionalmente visto 20 delfini adulti, 2 piccoli di un anno e un nuovo nato di circa un mese a 3 miglia dalla costa, hanno fatto un bagno a 20 m di profondità in un’acqua che ha raggiunto picchi di 29,7 gradi e si sono goduti qualche ora di navigazione a vela. Con loro, a bordo, c’era anche La Nazione. L’uscita in catamarano è stata un’opportunità di crescita e di condivisione e, dalla grande sala interna, alle cabine, agli spazi esterni, ogni dettaglio dell’imabarcazione ha consentito ai presenti di vivere in sicurezza ogni momento.