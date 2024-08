Colpo per l’Under 17 regionale De Luca torna a vestire la maglia della De Vita Soccer

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 1 agosto 2024) Tempo di lettura: 1 minutoL’ASD Decomunica di essersi assicurata le prestazioni sportive di Francesco Deper la stagione calcettistica 2024-25. Classe 2008, Deguiderà l’attacco del17èlite, al fianco del capitano De Florio e tutto il gruppo storicoDe. Per Desi tratta di un ritorno a casa, avendo tirato i suoi primi calci proprio con Mister Alfredo De. Dee De Florio saranno aggregati anche alla Prima Squadra che potrebbe disputare il campionato di Serie C2, in attesa di ripescaggio. “Abbiamo accolto Decon entusiasmo – così la presidentessa Veronica Sanginario – da sempre il nostro numero 10 e uomo partita. La nostra Under 17 è sorprendente e tutti non vedono l’ora di iniziare. Dopo che hanno fatto le loro esperienze, noi li aspettiamo sempre a braccia aperte.