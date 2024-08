Cobra Kai | gli autori al lavoro sul prequel sul Maestro Miyagi | Vogliamo farlo

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il leggendariodella saga di Karate Kid potrebbe avere una serie tutta per se daglidiKai Sono passate due settimane da quando i fan della popolarissima serieKai di Netflix hanno potuto vedere la prima parte della stagione finale. Tuttavia, glidella serie potrebbero avere un altro progetto in mente. I primi cinque episodi della sesta stagione sono stati visti in tutto il mondo 24,3 milioni di volte dall'uscita del 18 luglio, secondo lo streamer, e le due parti successive usciranno tra quest'anno e il 2025. Nei cinque episodi disponibili, inizialmente, sembrava che ci sarebbe stata pace nella Valley di Los Angeles tra Danny LaRusso (Ralph Macchio), Johnny Lawrence (William Zabka) e i vari