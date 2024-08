Champions League 2024 2025 cambia il sorteggio | il nuovo format e i dettagli

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 1 agosto 2024) La prossima stagione dellaporterà con sé alcune novità interessanti. Dopo mesi di attesa, la UEFA ha svelato non solo ildel torneo, ma anche come cambierà ilper la prima fase con il girone unico.: ildelAddio alle palline: con l’allargamento del torneo a 36 squadre, il tradizionalemanuale con le palline sarebbe diventato troppo lungo e complesso. Quindi, addio alle “vecchie” palline! Al loro posto, verrà utilizzato un sistema “ibrido” Selezione manuale e intervento del computer: le 36 squadre partecipanti saranno selezionate manualmente. Successivamente, un software automatizzato sorteggerà casualmente otto avversari per ciascuna squadra dalle quattro fasce.