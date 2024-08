Casa-albergo la svolta | Stop all’occupazione scatta lo sgombero Gli inquilini protestano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 agosto 2024) "Fine dell’occupazione abusiva dellada parte della Fondazione Vivivincent". Lo annuncia il sindaco Roberto Di Stefano, commentando lo, avvenuto ieri mattina, dell’immobile di proprietà del Comune in via Fogagnolo, tra le proteste dell’Unionedi Sesto. "La situazione ereditata dalla sinistra era scandalosa - prosegue il sindaco -: i vecchi gestori della, la palazzina che ospitava 90 famiglie, pagavano al Comune solo 206 euro all’anno di canone. Nel 2017 sono stati trovati stranieri senza permesso di soggiorno, spacciatori e attività di prostituzione. Uno spreco di denaro pubblico a cui abbiamo risposto indicendo un bando per trovare un nuovo gestore con canone annuo adeguato". L’immobile era stato affidato alla Fondazione Vivivincent per tre anni, con la clausola che al termine del contratto la struttura sarebbe stata venduta.