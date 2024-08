Berrettini non è ancora finita | la storia si ripete

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 1 agosto 2024), è evidente che certe cose non cambiano mai. Siamo alle solite, il copione non ècambiato: fango su fango. Due coppe in sette giorni, più un filotto di 20 set vinti consecutivamente, per un totale di dieci trionfi di fila. Sono numeri da urlo quelli che hanno scandito le ultime due settimane di Matteo, che parrebbe finalmente – ma facciamo i dovuti scongiuri – tornato sulla cresta dell’onda. Matteoha vinto due tornei di fila (LaPresse) – Ilveggente.itPrima si è imposto all’Atp 250 di Gstaad, che era già il suo luogo del cuore perché è lì che vinse il suo primo titolo Atp. Poi ha sbaragliato la concorrenza a Kitzbuhel, regalandosi il decimo titolo in carriera ed eguagliando nientepopodimeno che un fenomeno del calibro di Adriano Panatta. Non male, dunque, per un tennista che a detta di molti era ormai finito.