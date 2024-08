Basket 3×3 | nel femminile continuano i problemi degli USA alle Olimpiadi Australia Canada e Germania in vetta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) Giornata con doppio turno oggidi Parigi 2024 per quanto riguarda il3×3, con la parteche oggi manda in scena otto partite, delle quali si va a parlare di seguito.i grossiUSA, che riescono soltanto contro la Spagna a sbloccarsi quando la sera scende su Parigi. Prima, la sconfitta con l’, una delle leader fino a questo momento di un torneo che si sta facendo particolarmente incerto su tutta la linea. Ilincappa nella prima sconfitta con la, che è peraltro una delle due, assiemeaussie, a fare 2/2 in giornata. Quanto accaduto oggi conferma almeno due cose: ilè da corsa lunga, le tedesche potranno inserirsi molto bene. In tutto questo rimane il dilemma di Spagna e Cina, con le asiatiche in grado di battere le iberiche in un vero e proprio scontro di metà classifica.