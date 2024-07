Unahotels preso il talentuoso pivot Fainke

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Sarà una Pallacanestro Reggiana ‘extralarge’. Come vi avevamo anticipato la settimana scorsa, il club biancorosso ha deciso di costruire un roster con 12 giocatori ‘veri’ per affrontare al meglio la Serie A, la Champions League e – si spera – anche le ‘Final Eight’ di Coppa Italia. A scanso di equivoci: la nuova guardia sarà Jaylen Barford, ma ieri è stato già ufficializzato anche l’ultimo elemento della rosa. Parliamo di Elhadjidi 205 cm, classe 2005 nativo del Mali (ma italiano di formazione cestistica, non un dettaglio) che completerà la squadra. Cresciuto nel vivaio della Fulgor Fidenza, la scorsa stagione ha vestito la maglia della Vuelle Pesaro, con la quale ha disputato il campionato Under 19 Nazionale (chiuso con quasi 15 punti di media) e la Next Gen Cup (11 punti e 6 rimbalzi di media), venendo inoltre aggregato stabilmente alla prima squadra.