Uccisa a coltellate per strada per trovare il killer di Sharon Verzeni si scava nella sua vita

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Terno d’Isola. Per scoprire chi l’hasidi, la 33enne accoltellata pernotte tra lunedì 29 e martedì 30 luglio a Terno d’Isola. A distanza di oltre 24 ore resta infatti un mistero chi possa essere stato a colpirla con trealla schiena e una al petto in via Castegnate, unacentrale del paese e piena di abitazioni in cui nessuno sembra aver sentito nulla. Una coppia di ragazzi l’ha trovata intorno all’una all’altezza del civico 26, riversa a terra e in un lago di sangue, dopo che lei stessa era riuscita a chiamare il 112 pronunciando le sue ultime parole: “Aiuto, sono stata accoltellata”. Grazie alla localizzazione del cellulare, il personale sanitario è riuscito a individuare la posizione in cui si trovava e a inviare sul posto un’ambulanza.